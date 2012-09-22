Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
77
-
Бойс
Эммерсон Бойс
77
-
Гомес
Жорди Гомес
62
-
Уотсон
Бен Уотсон
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Коне
Аруна Коне
90'
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Миячи
Рио Миячи
-
Боселли
Мауро Боселли
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
59
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
68'
90
-
Родальега
Уго Родальега
31'
88
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
-
Смит
Алекс Смит
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Касами
Пайтим Касами
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
-
Руис
Брайан Руис
-
Петрич
Младен Петрич