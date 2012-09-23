Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Демпси
Клинт Демпси
88
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
46
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
61'
90
Запасные
-
Льорис
Уго Льорис
-
Доусон
Майкл Доусон
-
Колкер
Стивен Колкер
-
Мэйсон
Райан Мэйсон
-
Фальке
Яго Фальке
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Босингва
Жозе Босингва
3
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
77
-
Замора
Бобби Замора
32'
74
Запасные
-
Эмер
Макс Эмер
-
Грин
Роберт Грин
-
Дайер
Кирон Дайер
-
Диаките
Самба Диаките
-
Макки
Джейми Макки
-
Дерри
Шон Дерри
-
Сиссе
Джибриль Сиссе