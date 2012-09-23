Манчестер Сити
мин
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Харт
Джо Харт
90
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Клиши
Гаэль Клиши
90
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Лескотт
Джолеон Лескотт
40'
90
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Компани
Венсан Компани
90
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Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
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Сильва
Давид Сильва
90
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Франсиско
Хави Гарсия
90
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Туре
Яя Туре
90
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Синклейр
Скотт Синклейр
46
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Джеко
Эдин Джеко
68
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Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
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Коларов
Александар Коларов
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Настасич
Матия Настасич
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Бэрри
Гарет Бэрри
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
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Тевес
Карлос Тевес
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Балотелли
Марио Балотелли
Арсенал
мин
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Манноне
Вито Манноне
90
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Гиббс
Киран Гиббс
90
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Мертезакер
Пер Мертезакер
90
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Косиельни
Лоран Косиельни
82'
90
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
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Подольски
Лукас Подольски
72
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Диаби
Абу Диаби
72
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Артета
Микель Артета
90
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Касорла
Санти Касорла
90
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Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
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Жерве Яо
Жервиньо
90
Запасные
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Мартинес
Эмилиано Мартинес
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Сантос
Андре Сантос
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Джуру
Йохан Джуру
-
Коклен
Франсис Коклен
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Уолкотт
Тео Уолкотт
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Жиру
Оливье Жиру
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Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен