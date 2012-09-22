Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
85'
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Азар
Эден Азар
62
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
81
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Мата
Хуан Мата
89
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Терри
Джон Терри
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мозес
Виктор Мозес
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Кайтли
Майкл Кайтли
72
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Адам
Чарли Адам
64
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Крауч
Питер Крауч
75
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Оуэн
Майкл Оуэн