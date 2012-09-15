Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Кайтли
Майкл Кайтли
69
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Адам
Чарли Адам
85
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Крауч
Питер Крауч
15'
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Джером
Кэмерон Джером
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Насри
Самир Насри
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
35'
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
74
-
Тевес
Карлос Тевес
64
-
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
-
Райт
Ричард Райт
-
Коларов
Александар Коларов
-
Туре
Коло Туре
-
Бэрри
Гарет Бэрри
-
Сильва
Давид Сильва
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Джеко
Эдин Джеко