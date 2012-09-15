Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Фабио Перейра
Фабио
20
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
70
-
Джонсон
Энди Джонсон
32
-
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
-
Грин
Роберт Грин
-
Траоре
Арман Траоре
-
Онуоха
Недум Онуоха
-
Дайер
Кирон Дайер
-
Макки
Джейми Макки
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
58
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
81
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Старридж
Даниэль Старридж
-
Мозес
Виктор Мозес