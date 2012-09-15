Манчестер Юнайтед
мин
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
-
Бюттнер
Александр Бюттнер
66'
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Видич
Неманья Видич
77
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Скоулз
Пол Скоулз
51'
71
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
71
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
90
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
-
Хавьер
Чичарито
63'
90
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Эванс
Джонни Эванс
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Клеверли
Том Клеверли
-
Пауэлл
Ник Пауэлл
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
-
ван Перси
Робин ван Перси
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
59
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Босежур
Жан Босежур
69
-
Коне
Аруна Коне
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Боселли
Мауро Боселли
-
Миячи
Рио Миячи