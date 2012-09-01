Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Босежур
Жан Босежур
29
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
5'
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
76
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Коне
Аруна Коне
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
49'
80
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Боселли
Мауро Боселли
-
Миячи
Рио Миячи
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
36
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Кайтли
Майкл Кайтли
75
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
40'
90
-
Крауч
Питер Крауч
76'
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Эду
Морис Эду
-
Адам
Чарли Адам
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером