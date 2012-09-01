Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
75
-
Насри
Самир Насри
88
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
-
Туре
Яя Туре
14'
90
-
Сильва
Давид Сильва
81
-
Тевес
Карлос Тевес
90'
90
-
Джеко
Эдин Джеко
60'
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Клиши
Гаэль Клиши
-
Туре
Коло Туре
-
Разак
Абдул Разак
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Балотелли
Марио Балотелли
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Грин
Роберт Грин
90
-
Фабио Перейра
Фабио
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
66
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
71
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
85
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Джонсон
Энди Джонсон
90
-
Замора
Бобби Замора
58'
90
Запасные
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Мерфи
Брайн Мерфи
-
Онуоха
Недум Онуоха
-
Дайер
Кирон Дайер
-
Дерри
Шон Дерри
-
Макки
Джейми Макки
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
-
Сиссе
Джибриль Сиссе