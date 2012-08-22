Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
69'
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90'
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
57
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
18'
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
68
-
Азар
Эден Азар
90
-
Мата
Хуан Мата
84
-
Торрес
Фернандо Торрес
81'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Эссьен
Майкл Эссьен
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
Старридж
Даниэль Старридж
Рединг
мин
-
Федеричи
Адам Федеричи
90
-
Харт
Иан Харт
90
-
Пирс
Алекс Пирс
90
-
Горкшс
Каспарс Горкшс
90
-
Гантер
Крис Гантер
90
-
МакКлири
Гэрэт МакКлири
86
-
Карачан
Чем Карачан
71
-
Гатри
Дэнни Гатри
29'
90
-
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
90
-
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
25'
77
Запасные
-
МакКарти
Алекс МакКарти
-
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
-
Каммингс
Шон Каммингс
-
Табб
Джей Табб
-
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
Хант
Ноэль Хант
-
Ле Фондре
Адам Ле Фондре