Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
66
-
Уилэн
Гленн Уилэн
81
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Кайтли
Майкл Кайтли
90
-
Крауч
Питер Крауч
79
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Делап
Рори Делап
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Арсенал
мин
-
Манноне
Вито Манноне
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
-
Подольски
Лукас Подольски
72
-
Артета
Микель Артета
90
-
Диаби
Абу Диаби
90
-
Касорла
Санти Касорла
81
-
Жерве Яо
Жервиньо
72
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
Сантос
Андре Сантос
-
Джуру
Йохан Джуру
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен