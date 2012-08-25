Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
41'
90
-
Янг
Эшли Янг
68
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
81
-
Клеверли
Том Клеверли
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
36'
68
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
10'
90
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Эванс
Джонни Эванс
-
Скоулз
Пол Скоулз
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
-
Руни
Уэйн Руни
-
Чичарито
Чичарито
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
62
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Диарра
Махамаду Диарра
81
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
3'
90
-
Петрич
Младен Петрич
72
Запасные
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Халлиш
Рафик Халлиш
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Келли
Стефен Келли
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
-
Касами
Пайтим Касами
-
Родальега
Уго Родальега