Рединг
мин
-
Федеричи
Адам Федеричи
90
-
Харт
Иан Харт
90
-
Пирс
Алекс Пирс
90
-
Гантер
Крис Гантер
90
-
Горкшс
Каспарс Горкшс
90
-
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
90
-
Гатри
Дэнни Гатри
90
-
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
90
-
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
67
-
Погребняк
Павел Погребняк
77
-
Ле Фондре
Адам Ле Фондре
90'
90
Запасные
-
МакКарти
Алекс МакКарти
-
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
-
Каммингс
Шон Каммингс
-
Табб
Джей Табб
-
Чёрч
Саймон Чёрч
-
Хант
Ноэль Хант
-
МакКлири
Гэрэт МакКлири
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
80
-
Кайтли
Майкл Кайтли
34'
75
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
85
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Нэш
Карло Нэш
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Делап
Рори Делап
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером