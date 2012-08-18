Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Грин
Роберт Грин
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Хилл
Клинт Хилл
64
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Фабио Перейра
Фабио
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Диаките
Самба Диаките
86
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
78
Запасные
-
Мерфи
Брайн Мерфи
-
Нельсен
Райан Нельсен
-
Дайер
Кирон Дайер
-
Дерри
Шон Дерри
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Джонсон
Энди Джонсон
-
Замора
Бобби Замора
Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
70
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
-
Дайер
Натан Дайер
63'
71'
77
-
Грэм
Дэнни Грэм
90
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
8'
53'
84
Запасные
-
Корнелл
Дэвид Корнелл
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Тейт
Алан Тейт
-
Ричардс
Джаз Ричардс
-
Агустьен
Кеми Агустьен
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Говер
Марк Говер
-
Мур
Люк Мур