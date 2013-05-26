Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Еременко
Роман Еременко
7'
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
63'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
81
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
70
Запасные
-
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
Абышов
Руслан Абышов
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Камганг
Адольф Камганг
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
82
-
Коман
Владимир Коман
90
-
Изаэль
Изаэль
69
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский