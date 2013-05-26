Ахмат
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
70'
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
61
-
Пирис
Факундо Пирис
55
-
Митришев
Магомед Митришев
28
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
41'
90
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Йиранек
Мартин Йиранек
-
да Роча
Рубенилсон да Роча
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Реджиналь
Горо
64
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Драгун
Станислав Драгун
90
-
Максимов
Илья Максимов
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
68
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
50'
73
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Божин
Сергей Божин
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Делькин
Артем Делькин
-
Портнягин
Игорь Портнягин