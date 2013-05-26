Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
62
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Канга
Каку Гуелор Канга
45'
69
-
Калачев
Тимофей Калачев
55'
90
-
Полоз
Дмитрий Полоз
19'
90
-
Лазович
Данко Лазович
76
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Голенда
Ян Голенда
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
71
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
64
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
59
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
-
Васин
Виктор Васин
-
Тен
Петр Тен
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Цауня
Александр Цауня
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Нецид
Томаш Нецид