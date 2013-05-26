Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Денисов
Виталий Денисов
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
46
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Миранчук
Алексей Миранчук
86
-
Самедов
Александр Самедов
16'
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
24'
62
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Цвейба
Сандро Цвейба
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Глушаков
Денис Глушаков
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Оприца
Даниэл Оприца
62
-
Пазин
Андрей Пазин
90'
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Иванов
Алексей Иванов
46
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
66
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Рогов
Максим Рогов
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Бобер
Антон Бобер