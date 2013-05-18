Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Абреу
Марсио Абреу
45
-
Перейра
Маурисио Перейра
62
-
Изаэль
Изаэль
77
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Камганг
Адольф Камганг
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Коман
Владимир Коман
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Джано
Джано
53
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
83
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
75'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Сухи
Марек Сухи
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Каюмов
Дмитрий Каюмов
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
-
Кротов
Вячеслав Кротов