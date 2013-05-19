Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Реджиналь
Горо
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Максимов
Илья Максимов
50'
90'
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
79
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
68
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
11'
54
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Божин
Сергей Божин
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
Делькин
Артем Делькин
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Еременко
Роман Еременко
67
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
62
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
-
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
Абышов
Руслан Абышов
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Касаев
Алан Касаев
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Дядюн
Владимир Дядюн