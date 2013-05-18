Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Оприца
Даниэл Оприца
90
-
Пазин
Андрей Пазин
86
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
59
-
Иванов
Алексей Иванов
79
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
57'
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Осипов
Евгений Осипов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Бобер
Антон Бобер
Ахмат
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Тагилов
Мурад Тагилов
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Пирис
Факундо Пирис
90
-
да Роча
Рубенилсон да Роча
52
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
62
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
60
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Межиев
Арби Межиев
-
Лежар
Жонатан Лежар
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель