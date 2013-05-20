Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Диарра
Лассана Диарра
46
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
74'
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Шатов
Олег Шатов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
-
Траоре
Ласина Траоре
-
Смолов
Федор Смолов
Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Денисов
Виталий Денисов
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
87
-
Миранчук
Алексей Миранчук
90
-
Самедов
Александр Самедов
34'
69
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
69
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Глушаков
Денис Глушаков
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Павлюченко
Роман Павлюченко