Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Яншер
Якоб Яншер
55
-
Сапета
Александр Сапета
55
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
69'
90
-
Соломатин
Павел Соломатин
85
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Соловьев
Иван Соловьев
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Давыдов
Сергей Давыдов
Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Перейра
Маурисио Перейра
52'
67
-
Изаэль
Изаэль
74
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Камганг
Адольф Камганг
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Коман
Владимир Коман