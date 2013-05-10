Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Сухи
Марек Сухи
31'
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
79
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
46
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Арисленес
Ари
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
78
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
-
Джано
Джано
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Максимов
Илья Максимов
86
-
Драгун
Станислав Драгун
90
-
Немов
Петр Немов
8'
90
-
Реджиналь
Горо
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
46
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
57
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Божин
Сергей Божин
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Делькин
Артем Делькин