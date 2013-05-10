Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
7'
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Еременко
Роман Еременко
61
-
Натхо
Бибрас Натхо
84
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
78
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
-
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
Абышов
Руслан Абышов
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Касаев
Алан Касаев
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Оприца
Даниэл Оприца
71
-
Дуймович
Томислав Дуймович
41
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
46
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
40'
90
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Бобер
Антон Бобер