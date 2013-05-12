Ахмат
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
76
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Пирис
Факундо Пирис
27'
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
79
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
63
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
90
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Йиранек
Мартин Йиранек
-
да Роча
Рубенилсон да Роча
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Спахич
Эмир Спахич
80
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
46
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
60
-
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Смолов
Федор Смолов
-
Это'О
Самуэль Это'О