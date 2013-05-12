Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Денисов
Виталий Денисов
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
55'
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
46
-
Миранчук
Алексей Миранчук
46
-
Обинна
Виктор Обинна
66
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Самедов
Александр Самедов
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
46
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
6'
43'
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
67
-
Муса
Ахмед Муса
26'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Ефремов
Дмитрий Ефремов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Думбия
Сейду Думбия