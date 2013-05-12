Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
80'
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
54
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Канга
Каку Гуелор Канга
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Запасные
-
Лепский
Максим Лепский
-
Васильев
Никита Васильев
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Голенда
Ян Голенда
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
73
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
85
-
Широков
Роман Широков
71
-
Витсель
Аксель Витсель
6'
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
Запасные
-
Дронов
Павел Дронов
-
Родич
Милан Родич
-
Лукович
Александар Лукович
-
Нету
Луиш Нету
-
Могилевец
Павел Могилевец
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Джорджевич
Лука Джорджевич