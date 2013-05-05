Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Таранов
Иван Таранов
65'
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
68
-
Немов
Петр Немов
78
-
Драгун
Станислав Драгун
90
-
Максимов
Илья Максимов
90
-
Реджиналь
Горо
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
68
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Яншер
Якоб Яншер
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
84
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
41
-
Джуджак
Балаж Джуджак
6'
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
87
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Соломатин
Павел Соломатин