Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Оприца
Даниэл Оприца
70'
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
26
-
Пазин
Андрей Пазин
49'
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
89
-
Иванов
Алексей Иванов
72
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Кулешов
Юрий Кулешов
-
Бобер
Антон Бобер
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
84
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
66
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
6'
90
-
Арисленес
Ари
72
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Уорис
Маджид Уорис
-
Дзюба
Артем Дзюба