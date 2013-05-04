ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
31'
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
63
-
Тошич
Зоран Тошич
86
-
Муса
Ахмед Муса
78
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Думбия
Сейду Думбия
Ахмат
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
84
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Макушевски
Мацей Макушевски
90
-
Пирис
Факундо Пирис
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
56
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
60
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Митришев
Магомед Митришев