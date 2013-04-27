Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Денисов
Виталий Денисов
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Миранчук
Алексей Миранчук
86
-
Глушаков
Денис Глушаков
59
-
Обинна
Виктор Обинна
68
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
20'
90
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Полоз
Дмитрий Полоз
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Канга
Каку Гуелор Канга
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
28'
62
-
Лазович
Данко Лазович
70
Запасные
-
Николич
Неманья Николич
-
Лепский
Максим Лепский
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кисенков
Владимир Кисенков
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Голенда
Ян Голенда
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко