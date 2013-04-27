Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Яншер
Якоб Яншер
77
-
Юсупов
Артур Юсупов
4'
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
88
-
Кураньи
Кевин Кураньи
23'
35'
85
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Соломатин
Павел Соломатин
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
75
-
Оприца
Даниэл Оприца
53
-
Панченко
Кирилл Панченко
27'
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Кулешов
Юрий Кулешов
-
Иванов
Алексей Иванов