Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
69'
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
77
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
5'
90
-
Арисленес
Ари
86
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
54
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Джано
Джано
-
Эменике
Эммануэль Эменике
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Шатов
Олег Шатов
71
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
68
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Смолов
Федор Смолов