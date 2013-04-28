Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
67
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Еременко
Роман Еременко
81'
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
88
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
49'
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Абышов
Руслан Абышов
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Дядюн
Владимир Дядюн
-
Азмун
Сердар Азмун
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
82
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
68
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Нецид
Томаш Нецид