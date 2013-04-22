Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
54
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Канга
Каку Гуелор Канга
54
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Голенда
Ян Голенда
54
Запасные
-
Николич
Неманья Николич
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кисенков
Владимир Кисенков
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Лазович
Данко Лазович
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Ахмат
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Ояла
Юхани Ояла
78
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Митришев
Магомед Митришев
46
-
Пирис
Факундо Пирис
63
-
Варкен
Адилсон Варкен
49'
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
10'
90
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Коморовски
Марцин Коморовски
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Кацаев
Адлан Кацаев