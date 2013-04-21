Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
50'
83
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
38'
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
68'
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Шатов
Олег Шатов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Смолов
Федор Смолов
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
65
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
35'
90
-
Соловьев
Иван Соловьев
55
-
Игнатович
Павел Игнатович
61
-
Кураньи
Кевин Кураньи
86'
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Соломатин
Павел Соломатин