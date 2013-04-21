ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Цауня
Александр Цауня
46
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90'
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Муса
Ахмед Муса
73'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Базелюк
Константин Базелюк
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
46
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Арисленес
Ари
46'
70
-
МакГиди
Эйден МакГиди
43'
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
50
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Уорис
Маджид Уорис
-
Дзюба
Артем Дзюба