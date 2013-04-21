Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Нету
Луиш Нету
84
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Витсель
Аксель Витсель
61
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
45
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Родич
Милан Родич
-
Лукович
Александар Лукович
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бухаров
Александр Бухаров
Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
79
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
70
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Изаэль
Изаэль
46
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Тубич
Неманья Тубич
-
Камганг
Адольф Камганг
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Коман
Владимир Коман
-
Конате
Мусса Конате