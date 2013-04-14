Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Калешин
Виталий Калешин
60
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
78'
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
46
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Касаев
Алан Касаев
46
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Абышов
Руслан Абышов
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
-
Дядюн
Владимир Дядюн
-
Азмун
Сердар Азмун
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Стариков
Евгений Стариков
66
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Канга
Каку Гуелор Канга
90
-
Полоз
Дмитрий Полоз
65'
81
-
Голенда
Ян Голенда
69
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Беляев
Максим Беляев
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Лазович
Данко Лазович
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко