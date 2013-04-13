Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Петров
Сергей Петров
60
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Перейра
Маурисио Перейра
78
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
46
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Абреу
Марсио Абреу
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Изаэль
Изаэль
-
Конате
Мусса Конате
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
72
-
Драгун
Станислав Драгун
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Максимов
Илья Максимов
90'
90'
90
-
Реджиналь
Горо
2'
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
65
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Божин
Сергей Божин
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Делькин
Артем Делькин
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро