Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Яншер
Якоб Яншер
88
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
78
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Соловьев
Иван Соловьев
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Сапета
Александр Сапета
-
Давыдов
Сергей Давыдов
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Цауня
Александр Цауня
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
79
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Ефремов
Дмитрий Ефремов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Базелюк
Константин Базелюк