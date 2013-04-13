Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Денисов
Виталий Денисов
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
81
-
Григорьев
Максим Григорьев
62
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
62
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
Зенит
мин
-
Бабурин
Егор Бабурин
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Нету
Луиш Нету
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
86
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
16'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
67
Запасные
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
-
Лукович
Александар Лукович
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бухаров
Александр Бухаров