Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
4'
90
-
Денисов
Виталий Денисов
90
-
Обинна
Виктор Обинна
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
73
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
60
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
13
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
6'
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
81
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
79
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Коморовски
Марцин Коморовски
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Пирис
Факундо Пирис
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
-
Митришев
Магомед Митришев