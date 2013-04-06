Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Канга
Каку Гуелор Канга
84
-
Лазович
Данко Лазович
50'
74
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Голенда
Ян Голенда
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Спартак
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
23
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
65
-
Арисленес
Ари
90
-
Уорис
Маджид Уорис
61
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
МакГиди
Эйден МакГиди
-
Мовсисян
Юра Мовсисян