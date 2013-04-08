Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Оприца
Даниэл Оприца
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Осипов
Евгений Осипов
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Кулешов
Юрий Кулешов
-
Иванов
Алексей Иванов
Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
79
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Перейра
Маурисио Перейра
89
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
73
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Камганг
Адольф Камганг
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Коман
Владимир Коман
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Изаэль
Изаэль
-
Конате
Мусса Конате