Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
46
-
Родич
Милан Родич
77
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Нету
Луиш Нету
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
62
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
14'
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Лукович
Александар Лукович
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Семак
Сергей Семак
-
Евсеев
Алексей Евсеев
-
Быстров
Владимир Быстров
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
80
-
Немов
Петр Немов
90
-
Драгун
Станислав Драгун
90
-
Реджиналь
Горо
86
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
72
-
Максимов
Илья Максимов
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Таранов
Иван Таранов
-
Божин
Сергей Божин
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Корниленко
Сергей Корниленко
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро