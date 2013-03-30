Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
40'
90
-
Еременко
Роман Еременко
88
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
87'
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Абышов
Руслан Абышов
-
Касаев
Алан Касаев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Торе
Гекхан Торе
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
68
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
62
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Денисов
Виталий Денисов
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Муллин
Камиль Муллин
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
-
Обинна
Виктор Обинна