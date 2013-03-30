Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Соловьев
Иван Соловьев
77
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
27'
90
-
Соломатин
Павел Соломатин
62
Запасные
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Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Сапета
Александр Сапета
-
Яншер
Якоб Яншер
-
Давыдов
Сергей Давыдов
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
80
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Лазович
Данко Лазович
60
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
71
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Канга
Каку Гуелор Канга
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Голенда
Ян Голенда
-
Стариков
Евгений Стариков