Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Таранов
Иван Таранов
46
-
Реджиналь
Горо
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
69
-
Корниленко
Сергей Корниленко
53
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
Драгун
Станислав Драгун
-
Максимов
Илья Максимов
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Бобер
Антон Бобер
62
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Оприца
Даниэл Оприца
28'
77
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
45'
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
74
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Осипов
Евгений Осипов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Кулешов
Юрий Кулешов
-
Иванов
Алексей Иванов